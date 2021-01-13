نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الشهر القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ مسؤولو القلعة الحمراء الترتيب لرحلة سفر الفريق إلى قطر من أجل خوض غمار البطولة حيث يفتتح المارد الأحمر مبارياته يوم الرابع من فبراير.

إلى أن الجميع يخشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي ألقى بظلالة على الفريق خلال الآونة الأخيرة ما جعل النية تتجه لإقامة معسكر مغلق عقب لقاء بيراميدز يوم 26 يناير.