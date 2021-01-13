نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يستقر على بديل سانشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر الفريق الأول لكرة القدم على بديل الدولي الإنجليزي جادون سانشو حال رحيله إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكان سانشو قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لولا الاختلاف على التفاصيل المادية للصفقة مع دورتموند.

وبحسب مجلة "فرانس فوتبول"، فإن مسؤولي بوروسيا دورتموند استقروا على الفرنسي تانجي كوليبالي، لاعب شتوتجارت، للتعاقد معه حال رحيل سانشو.