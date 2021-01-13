نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوير يتمسك بأمل حصول المانيا على يورو 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرف مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا عن ثقته الكبيرة في الحصول على بطولة يورو 2020 وذلك بعد الهزيمة القوية التي تعرض لها المانشافت على يد إسبانيا بنتيجة 6-0 في ختام مبارياتهم بالتصفيات.

وجاءت الخسارة في شهر نوفمبر الماضي لحساب مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا إلى أن نوير يرى أن الفرصة مواتية لحصد اللقب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أن المنتخب يمتلك كافة المقومات التي تمكنهم من الحصول على البطولة التي تأجلت للعام الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد 2020.