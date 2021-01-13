نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل موعد مباراة الجزائر والمغرب بطولة اليد للرجال 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر، يلتقي منتخبي الجزائر والمغرب، ويقعا في المجموعة السادسة، في الجولة الأولى، من البطولة، أو دور ال 32 من البطولة، ويستعد الفريقين للفوز وضمان الدخول إلى المباراة المقبلة بالفوز في الأولى، للاحتفاظ بصدارة المجموعة ومحاولة التأهل إلى النهائيات، وتقام المباراة من خلال ملعب الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولأن المباراة تعتبر من المباراة الجماهيرية فإن البحث كبير عن موعد مباراة الجزائر والمغرب والقنوات الناقلة.

مجموعة الجزائر والمغرب

وتضم مجموعة منتخبي الجزائر والمغرب العربيين، كلًا من منتخب البرتغال، ومنتخب ايسلندا، ولذلك تعتبر المجموعة من أصعب المجموعات في البطولة، وسيحرص كل فريق منهما على اقتناص الفرصة من الأخر، للوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

موعد مباراة الجزائر والمغرب

ويمكن متابعة مباراة الجزائر والمغرب في بطولة العالم لكرة اليد يوم الخميس الموافق 14 من شهر يناير الجاري 2021، وذلك في الأوقات التالية:

توقيت مباراة الجزائر والمغرب بتوقيت القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً المباراة بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءً المباراة بتوقيت المغرب والجزائر في تمام الساعة السادسة مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب

والجدير بالذكر أن مباراة الجزائر والمغرب في البطولة، يمكن متابعتها من خلال قناة أون تايم سبورت الثالثة الجديدة التي حصلت على حقوق النقل كاملة.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة أون تايم سبورت الثالثة الرياضية من خلال القمر الصناعي والتردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12303.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

والجدير بالذكر أن إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد شهدت تحديات واسعة لإقامتها، إلى أن تقرر أن تقام على الأراضي المصرية، في الفترة من 13 يناير وحتى نهاية الشهر الجاري، وتشتمل البطولة على العديد من المنتخبات العالمية المتميزة، إلا أن هناك بعض المنتخبات العربية تشارك وتتصارع بقوة لحصد اللقب، من بينها، المنتخب المصري صاحب الأرض، وأيضًا منتخب الجزائر والمغرب والمصنفان أنهم من أقوى المنتخبات في تلك البطولة.