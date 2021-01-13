وذكرت شبكة "إي إس بي إن" العالمية، أن ليونيل ميسي قد يستبعد من مواجهة الليلة أمام سواسيداد، حيث لم يسافر مع اللاعبين ولم يشارك في التدريبات الصباحية للفريق اليوم الأربعاء.
وشعر ميسي ببعض الآلام خلال مباراة غرناطة يوم السبت، ولكنه شارك بشكل طبيعي مساء أمس الثلاثاء في التدريبات.
ولا يزال ميسي يشعر ببعض الآلالم ولكن التقارير أشارت إلى أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لن يغامر به في حالة عدم جاهزيته بشكل كامل.
ومن المقرر أن يواجه برشلونة فريق سواسيداد في نصف النهائي الأول بالسوبر الإسباني، بينما سيلعب في نصف النهائي الآخر ريال مدريد وأتليتك بلباو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكوك بشأن مشاركة ميسي أمام سوسيداد بالسوبر الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.