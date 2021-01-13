شاهد.. محمد عواد من أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشر محمد عواد حارس مرمي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهر محمد عواد فى الصورة من الإستاد ، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:

-عوواد باشا

-حارس الزمالك البطل

وكان قد كشف عمر البنا، وكيل اللاعبين، أن محمد عواد، حارس مرمي فريق الزمالك، مستمر مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال البنا فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "العروض التى تلقاها عواد فى الفترة الماضية لا تليق به على الإطلاق وهو مستمر وفى كامل تركيزه مع القلعة البيضاء ويسعي للحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "ننتظر وصول عرض مناسب لعواد مثل العرض السعودي، وحينها سينظر نادي الزمالك فى العرض المقدم".

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري