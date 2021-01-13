الرياضة

فادي فريد يتحدى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر فادي فريد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك فريق نادي سموحة في المباراة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي تصريحات إذاعية قال فريد" نترقب مواجهة الأهلي التي تجمع الفريقان الأحد القادم على ملعب إستاد المكس حيث سنواجه بطل أفريقيا في مواجهة صعبة".

وأتم: " نسعى لدراسة الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف التي توجد في صفوفه وسنلعب عليها لتحقيق الفوز".

وأنهى: " البنك الأهلي يتوفر على جهاز فني مميز للغاية بقيادة الكابتن محمد يوسف ونسعى إلى التواجد بين أندية الدوري العشرة في جدول الترتيب".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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