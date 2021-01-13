الرياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون فى الدوري الإنجليزي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتلعب المباراة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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