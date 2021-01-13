نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يهزم دكرنس بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق البلدية الفوز على ضيفه فريق دكرنس بثنائية نظيفة في افتتاح الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

سجل هدفي البلدية احمد الجبلاوي في الشوط الأول وأضاف مدافع دكرنس الهدف الثاني بالخطأفي مرماه.

وبذلك يرتفع رصيد البلدية إلى النقطة 13 ويتجمد رصيد دكرنس عند النقطة 9.

وحقق فريق كفر الشيخ فوزاً كبيراً على مضيفه فريق المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة حيث انتهى الشوط الأول

بهدف أحمد كفته في الدقيقة 20 و أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 62 وأدرك ماهر عبده الهدف الثالث في نهاية اللقاء.

ليترفع رصيد كفر الشيخ إلى النقطة العاشره ويتجمد رصيد المنصورة عند النقطة الثامنة

وفيما يلي الترتيب:-

1- أبو قير 15 نقطة

2- حرس الحدود 14 نقطة

3- الأوليمبى 13 نقطة

4- البلدية 13 نقاط

5- كفر الشيخ 10 نقاط

6- المالية 10 نقاط

7- دكرنس 9 نقاط

8- الجزيرة المطروحى 9 نقاط

9- فاركو 8 نقاط

10- المنصورة 8 نقاط

11- سبورتنج 8 نقاط

12- دمنهور 7 نقاط

13- بنى عبيد 5 نقاط

14- بيلا 5 نقاط

15- الرجاء 4 نقاط

16- الحمام 4 نقاط