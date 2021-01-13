نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفر الشيخ يقسو على المنصورة بثلاثية في القسم الثانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق كفرالشيخ من تخطى عقبة المنصورة بالفوز بثلاثية نظيفة في افتتاح منافسات الأسبوع الثامن من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

بدأ المنصورة بتشكيل مكون من :

عاطف نصحي ، حازم هاني ، وائل السعدني ، محمد نجاتي ، عبد الرحمان حسان ، مؤمن فكري ، إسلام حمدينو ، إسلام مرزوق ، أحمد صبري ، عماد خيري ، محروس بمبه.

بينما بدأ كفر الشيخ المباراة بتشكيل مكون من :

محمد فتحى، محمود شعبان ، أحمد عبدالمنعم ، نادر فؤاد ، محمود فتحى ، أحمد إسماعيل ، عادل عبدالفتاح ، ماهر عثمان ، هادى رياض ، شمس محارب ، عصام مصطفى

تسيد كفر الشيخ اللقاء على مدار شوطيه وقدم مباراة رائعة حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدف المتألق أحمد إسماعيل "كفته" والذى عاد مجددا ليخطف الهدف الثانى له ولفريقه قبل أن يختتم ماهر عبده ثلاثية فريقه بهدف رائع مع اللحظات الأخيرة فى مباراة أدارها تحكيميا وليد عبدالرازق.

بتلك النتيجة إرتفع رصيد كفرالشيخ ل١٠ نقاط بالمركز الخامس فيما تجمد رصيد المنصورة عند ٨ نقاط بالمركز الحادى عشر.