نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والقناة الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد بدءت بطولة كأس العالم لكرة اليد دورته رقم ٢٧ في جمهورية مصر العربية، وسوف يستمر حتى الواحد والثلاثين من يناير، حيث صرح الجهاز الفني التابع للمنتخب الوطني لكرة اليد ويرأسه روبيرتو جارسيا الأسباني الجنسية قوائم المنتخب المشارك في مباراة تشيلي، حيث جاء في القائمة ستة عشر لاعبا، وجاء المنتخب الوطني في المجموعة السابعة مع منتخب كل من السويد وتشيلي ومقدونيا وتكون المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق ١٣/١/٢٠٢١ ميلادي.

قائمة لاعبي مباريات كأس العالم لكرة اليد

جاء في قائمة لاعبي مباريات كأس العالم لكرة اليد أسماء ستة عشر لاعبا وهم:

اللاعب كريم هنداوي. اللاعب عصام الطيار. اللاعب عمر الوكيل. اللاعب أحمد مؤمن. اللاعب علي زين. اللاعب يحيي الدرع. اللاعب حسن قداح. اللاعب أحمد هشام السيد. اللاعب سيف الدرع. اللاعب محمد سند. اللاعب أكرم يسري. اللاعب يحيي خالد. اللاعب محسن رمضان. اللاعب محمد ممدوح هاشم. اللاعب وسام نوار. اللاعب إبراهيم المصري.

وقد استبعدت اللجنة أربع من لاعبين كرة اليد من مباريات المنتخب وهم اللاعب عبد الرحمن حميد واللاعب أحمد خيري واللاعب خالد وليد واللاعب أحمد عادل.

وقد تقرر بدء بطولة العالم لكرة اليد دون جمهور، كما جاء في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للمونديال ويرأسها الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في حضور كل من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس اتحاد كرة اليد المهندس هشام نصر واللجنة المنظمة للبطولة، ومدير البطولة الأستاذ حسين لبيب.

موعد مباريات منتخب مصر لبطولة العالم في كرة اليد

وقد صرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن تقام مباريات منتخب مصر الساعة السابعة مساء وسوف تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق ١٣/١/٢٠٢١ في إستاد القاهرة الدولي، وتبدأ مباريات منتخب مصر في مواجهة تفريق تشيلي، ثم يواجه المنتخب فريق مقدونيا في يوم السبت الموافق ١٦/١/٢٠٢١، وأخيرا تعقد مباريات المنتخب في مواجهة فريق السويد في يوم الإثنين الموافق ١٨/١/٢٠٢١.

القناة الناقلة لمباريات منتخب مصر لكرة اليد

سوف تذاع بطولة كأس العالم لكرة اليد عن طريق شاشة قنوات أون تايم سبورت ٣ ويكون ترددها 12303 عبر النايل سات مع معامل ترميز 27500 ومعدل استقطاب أفقي.