الشرطة تهيمن على الفئة المفتوحة والخيالة السلطانية تخطف المتوسطة والشامخ ينتزع فئة الفتيات في ختام مسابقات أدب الخيل بالرحبة

في الرياضة 13 يناير,2021

اختتمت ثالث مسابقات أدب الخيل للموسم 2020/2021م التي نظمها ويشرف عليها الاتحاد العماني للفروسية وذلك بميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء، حيث شهدت المسابقة مشاركة مجموعة من الخيول وصل عددها إلى 30 خيلا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والإسطبلات الخاصة واشتملت المسابقة على أربع فئات الفئة الأولى هي الفئة المفتوحة بمشاركة 8 خيول والفئة الثانية الفئة المتوسطة بمشاركة 7 خيول والفئة الثالثة فئة الفتيات بمشاركة 5 خيول والفئة الرابعة الفئة المبتدئة بمشاركة 10 خيول،وقد شهد الموسم ازديادا ملحوظا في عدد الفرسان والخيول المشاركة وهو مؤشر جيد ينم عن الوعي والإدراك من قبل الفرسان وملاك الاسطبلات ومسؤوليها المتمثّلة في أهمية هذه الرياضة العريقة التي تعد أم رياضات الفروسية وأساسها، وتقام المسابقة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتأتي هذه المسابقة برعاية بنك نزوى وكلية الخليج،كما أن هذا الموسم يضم أربع مسابقات لأدب الخيل ومن بينها المسابقة الختامية والتي ستقام بتاريخ 1مارس المقبل .

الفئة المفتوحة

شارك في الفئة المفتوحة عدد 8 خيول وقد توج بالمركز الاول الفارس بسام بن ناصر الغابشي على ضاري من وحدة شرطة الخيالة وايضا حصل على المركز الثاني الفارس بسام بن ناصر الغابشي على العباب من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارسة اريكا على تاج الملوك من مدرسة الشامخ للفروسية.

الفئة المتوسطة

شارك في الفئة المتوسطة عدد 7 خيول وحقق المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على راجا من الخيالة السلطانية وجاء في المركز الثاني الفارس ماجد السليماني على رملة من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس ادريس بن صالح العامري على حليم من وحدة شرطة الخيالة.

فئة الفتيات

كما شارك في فئة الفتيات عدد 5 خيول وحققت المركز الاول الفارسة اريكا على اوشن من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز الثاني الفارسة وفاء بنت راشد الحوسنية على تمارة من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارسة احلام بنت خلفان الشعيبية على بهية من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة المبتدئة

اما في الفئة المبتدئة فشارك فيها عدد 10 خيول حيث حقق المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على الحاتم من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سكينة من الخيالة السلطانية.

التكريم

في ختام المسابقة قام الدكتور يوسف بن سليمان الوهيبي أمين الصندوق بالاتحاد العماني للفروسية بتتويج ابطال الفئات الاربع وتكريم الفرسان الحاصلين على المراكز المتقدمة.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة في تطور مستمر بسبب زيادة ممارسيها وأيضاً وجود ميدان مهيأ وفق المواصفات والمقاييس العالمية لهذه الرياضة الأولمبية، حيث اهتم الاتحاد بالحفاظ على هذه الرياضة كونها الركيزة الاساس لرياضة الفروسية فهي تمكن الفارس من السيطرة على جواده.