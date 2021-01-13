لجنة الحكام باتحاد اليد تنظم ندوة تحكيمية استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد

نظمت لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة اليد ندوة تحكيمية بقاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لجميع حكام المشاركين في إدارة منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية والتي تأتي في اطار الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق غدا الجمعة بمنافسات دوري الدرجة الثانية لكرة اليد.

افتتح الندوة محمد بن خلفان المشرفي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة الحكام وألقى كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لجميع الحكام على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في إدارة منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث كان لتلك الجهود الاثر البالغ في نجاح مختلف المسابقات مؤكدا بان الاتحاد العماني لكرة اليد ولجنة الحكام يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة الامكانيات والاحتياجات الخاصة للحكام من اجل انجاح مهامهم مضيفا بان الاتحاد يسعى بين الفترة والاخرى الى عقد ندوات من اجل تطوير وتأهيل مستوى التحكيم .

وقد حاضر في الندوة المحاضر زهير سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد العماني لكرة اليد ركز فيها على شرح تطبيق الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في منافسات الدوري العام واستعراض اخر التعديلات والمستجدات التي طرات على قانون اللعبة والتي سيتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 “.

واقيمت يوم امس كذلك بمقر اتحاد اليد ندوة للمقيمين والمراقبين لمباريات الدوري العام بالدرجتين الاولى والثانية، تم فيها التركيز على الاجراءات والتعليمات التي يجب تطبيقها هذا الموسم في جميع المباريات .

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