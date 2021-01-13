اتحاد الكرة يطلق أول دوري نسائي ودعم مادي وجوائز تحفيزية للأندية المشاركة

يقام في مارس المقبل

ينطلق مطلع مارس المقبل أول دوري لكرة القدم النسائية داخل الصالات في السلطنة ضمن خطط وبرامج الاتحاد العماني لكرة القدم في الاهتمام بكرة القدم النسائية وتطويرها.

وخاطب الاتحاد العماني لكرة القدم كافة الأندية من أجل المشاركة في هذا الدوري مع تقديم حزمة من الجوانب التحضيرية للأندية والمتمثلة في العديد من الدورات والورش حتى تكون المشاركة فاعلة لتشكيل منتخب للسلطنة للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية والدولية القادمة.

وقال سعيد بن عثمان بن محمد البلوشي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد: بأن الاتحاد سيقدم دعما ماديا لكل الأندية المشاركة إضافة إلى جواىز تحفيزية للأندية الفائزة بالمراكز الأولى. وحث البلوشي الأندية على الاهتمام بالعنصر النسائي ومنحهن الفرصة لممارسة اللعبة مشيرا إلى أن الاتحاد العماني لكرة القدم سوف يوفر البيئة المناسبة حتى يظهر الدوري بالشكل الذي يتناسب مع انطلاقته الأولى، وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل وشروط وقواعد الدوري وآلية التسجيل، مضيفا أن هناك بطولة للجامعات والمدارس والمؤسسات والفرق الأهلية في الثلث الأخير من مايو 2021.

وأكد الأمين العام المدير التنفيذي إلى أن هناك موافقة حتى الآن من 11ناديا للمشاركة في هذا الدوري ونأمل التجاوب من الأندية للمشاركة في أول دوري منظم ليكون انطلاقة حقيقية للعبة وتحت إشراف رابطة الدوري وفق آليه واضحة في التسجيل.

جهود متواصلة

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد تعاقد مع المدربة السورية مها جنود لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية داخل الصالات، وخلال الفترة الماضية تم إجراء دراسات مسحية من أجل الوقوف على الوضع العام.

وقالت مها جنود إنه وفق هذه الدراسة المسحية تم وضع خطة لتطوير الكوادر الوطنية الفنية للعمل في الأندية وكان الهدف منها استقطاب اللاعبات وتحفيزهن وترغيبهن في اللعبة خاصة للفئة السنية تحت 16 عاما، لتكون الانطلاقة الحقيقية لجيل جديد من اللاعبات، وبهذا قمنا بزيارات إلى الأندية والمدارس وكذلك الاجتماع مع الاتحاد المدرسي.

وتشير جنود أنه خلال هذه الزيارات خرجنا بانطباع إيجابي بأن هناك رغبة أكيدة في ممارسة اللعبة، ومن واقع هذه التجربة نسعى إلى أن يكون لدينا أكبر عدد من الأندية المشاركة وأن يقام دوري منظم تلعب فيه أكبر عدد من المباريات لاكتساب الخبرة.

تضيف مها جنود مدربة المنتخب الوطني داخل الصالات للفتيات بأن تطوير كرة القدم النسائية لا يمكن أن يتم إلا بتضافر الجهود وأتمنى أن نستهدف الفئات العمرية الناشئة وهي حجر الأساس للسير في المسار الصحيح، ولهذا وضعنا منهجا تدريبيا لتعليم أسس كرة القدم للصالات إضافة إلى دليل المدربات واللاعبات وجار العمل على اصدار دليل تطبيقي وتكتيكي.

تأهيل وإعداد

من جانب آخر كشف هارون بن عامر البرطماني مدير دائرة التعليم والتدريب بالإدارة الفنية للاتحاد العماني لكرة القدم عن خطة تطوير قطاع كرة القدم النسائية حسب الخطة الموضوعة 2020/2021 والهدف منها تأهيل الكوادر الوطنية الفنية للعمل في الأندية واستقطاب اللاعبات مشيرا إلى أنه تم تأهيل عدد من المدربات والحكمات والإداريات ومدربات لحراس المرمى ومن خلال هذه الدورات أصبح لدينا حاليا 10 حكمات صالات، منهن حكمة دولية وحكمتان للملاعب المفتوحة ونأمل خلال الفترة القادمة إقامة المزيد من الدورات للمدربات ومدربات حراس المرمى.

ولخص مدير دائرة التعليم والتدريب بالإدارة الفنية جملة ما تم تنفيذه لتأهيل الكوادر النسائية المؤهلة بوجود 77 مدربة تحمل الشهادة التدريبية (D) و70 مدربة تحمل الشهادة التدريبية C و38 إدارية، ومن خلال هذا التأهيل أصبح لدينا قاعدة بيانات يمكن من خلالها إقامة الدوري بكل يسر وسهولة.