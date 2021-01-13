الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يقرر نقل البطولة الآسيوية للشباب من إيران إلى البحرين

بينما يواصل منتخبنا الوطني للشباب تدريباته ببوشر

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد نقل البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس العالم بالمجر 2021 من مدينة شيراز الإيرانية إلى مملكة البحرين الشقيقة لتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس القادم ويأتي سبب النقل نظرا للظروف الصحية في إيران جراء تفشي وباء كورونا وحرصا من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد على سلامة جميع المنتخبات المشاركة في البطولة تم نقلها وقد حدد الاتحاد الآسيوي يوم 20 يناير الجاري اخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد العماني لكرة اليد قد اكد مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في البطولة، حيث يواصل حاليا المنتخب تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي المقام حاليا بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر استعدادا للبطولة الآسيوية للشباب ومن المتوقع أن يخوض المنتخب خلال الايام القادمة مباراتين وديتين مع الأندية المشاركة في منافسات الدوري العام، حيث خاض حتى الآن 3 مباريات ودية مع كل من السويق والعروبة والشباب استطاع من خلالها الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني خليل المعشري ومساعده بدر التمتمي تجربة العناصر المختارة بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية والتعرف كذلك على نقاط الضعف والقوة في الفريق بهدف معالجتها وعدم تكرارها في اللقاءات القادمة .

وتتضمن خطة اعداد المنتخب في شهر يناير الجاري معسكرات داخلية وخوض عدد من المباريات الودية اما خطة شهر فبراير القادم تتضمن معسكرا في محافظة البريمي يخوض فيه مباريات ودية مع المنتخب الاماراتي للشباب وبعض الأندية الاماراتية أما المرحلة الرابعة والاخيرة تتضمن معسكرا خارجيا قبل الدخول في غمار منافسات البطولة.

وتضم حاليا قائمة منتخبنا 24 لاعبا وهم : حسن بن انور البلوشي ومحمد بن رشيد البلوشي والوليد بن خالد الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي وطلال بن غانم العمراني وعبدالرحمن بن نجيب المعشري وعبدالله بن اسماعيل البلوشي وسعد بن سالم الغساني وحمد بن محمد البلوشي وخالد بن علي الجابري وامير بن موسي البلوشي وسيف بن ناصر المعمري ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي ويوسف بن يعقوب القاسمي وبشار بن يعقوب الهنائي ونواف بن خالد الحسني ومحمد بن سالم البطاشي وحمد بن حمود الحسني وبشار بن عبدالله الحارثي وسعود بن نصر الحسني وعمر بن ناصر الدغيشي وسليمان بن دريب الخلاسي وخميس بن محمد الحنظلي وعبدالله بن عماد التيسيري.