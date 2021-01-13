بين مصر وتشيلي.. وصول حكام مباراة افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

وصل منذ قليل باستاد القاهرة الدولي، حكام مباراة الافتتاح لبطولة العالم لكرة اليد والتي ستقام بين مصر وتشيلي.

وتقام مباراة الافتتاح في السابعة مساء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الي جانب عدد من السفراء وكبار الشخصيات العامة.

يشارك في البطولة لاول مرة 32 منتخبا، وذلك طبقا لتعديل الاتحاد الدولي الجديد الذي أجراه علي نظام البطولة، والتي تستضيفها مصر، حيث تقام البطولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وصالة العاصمة الإدارية وصالة السادس من أكتوبر "صالة حسن مصطفي الدولية" وصالة ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.