منتخب اليد يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة تشيلي بافتتاح المونديال

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة افتتاح بطولة العالم المقامة حاليا في مصر، أمام منتخب تشيلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساءً، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتقام المباراة بدون حضور الجمهور، طبقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة.

وتذاع المباراة مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 3 ويضم الاستوديو التحليلي كلا من أحمد العطار وحمادة النقيب وخالد العوضي، نجوم كرة اليد المصرية.

ويسبق هذا اللقاء حفل الافتتاح الذي يحييه الفنان تامر حسني وبصحبته عدد من الفنانين الآخرين.

وتستحوذ البطولة على اهتمام بالغ نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم، في ظل مشاركة 32 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.