مانشستر يونايتد يعلن بيع فوسو منساه لـ باير ليفركوزن

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بيع لاعبه تيم فوسو منساه لنادي باير ليفركوزن الألماني. ونشر نادي مانشستر يونايتد خبر بيع لاعبه المدافع فوسو منساه لباير ليفركوزن الألماني دون ذكر مدة العقد وقيمته المادية. وتمنى مانشستر يونايتد لفوسو منساه التوفيق في رحلته الجديدة في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن. وانضم فوسو منساه لمانشستر يونايتد قادمًا من ناشئي فريق أياكس الهولندي، وسجله مشاركته الأولى مع الفريق عام 2016، ليخوض بعدها 29 مباراة بقميص الشياطين الحمر.

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