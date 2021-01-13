وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الى استاد القاهرة الدولي لحضور افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها مصر .

وفيما يلي نرصد لكم أبرز تصريحات افتتاح كأس العالم لكرة اليد على الأراضي المصرية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور السيسي.. أبرز تصريحات افتتاح بطولة كأس العالم لليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.