افتتح وليد القروي التسجيل للصفاقسي في الدقيقة 36، وأعقبه كينجسلي إيدو بالهدف الثاني في الدقيقة 76، ليحقق الفريق نقاط المباراة الثلاث.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الصفاقسي للنقطة 13 في المركز الثالث، وتوقف رصيد الترجي عند النقطة 16 في صدارة جدول الترتيب.
وبتلك الهزيمة، يكون نادي الترجي قد تجرع مرارة الهزيمة للمرة الأولى في بطولة الدوري هذا الموسم.
ويتواجد الترجي مع نادي الزمالك وفريق مولودية الجزائر الجزائري وتينجويث السنغالي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الترجي يخسر من الصفاقسي بثنائية في الدوري التونسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.