نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 11 هدف. وانتهت أول أمس الإثنين 11 يناير منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بأخر مباراتين في الجولة. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز: ليونيل ميسي، 11 هدفًا. جيرارد مورينو، 10 أهداف. ياجو أسباس، 9 أهداف. لويس سواريز، 9 أهداف. كريم بنزيما، 8 أهداف. يوسف النصيري، 8 أهداف. ميكيل أويارزابال، 7 أهداف. خوسيه موراليس، 7 أهداف. كارلوس سولير، 6 أهداف. ماركوس يورينتي، 6 أهداف. أنطوان جريزمان، 5 أهداف.