نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري قائمة سيد البلد التي تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها يوم غداً الخميس لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب صبحي سليمان وعمرو خليل بالإضافة إلى أحمد حجي وكريم يحيى ومصطفى إبراهيم وصبري رحيل.

وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: عماد السيد، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود رزق، مروان النجار، عمرو الميداني، السيد سالم، داميون لوي، محمد عطوة.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، مروان عطية، رزاق سيسيه، عبد السميع سيمو، عمار حمدي، كريم الديب، فوزي الحناوي، حسام عاشور، عبد الغني محمد.

خط الهجوم: خالد قمر، أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي.