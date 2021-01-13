الرياضة

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وافق البرتغالي جيمي باتشكيو المدير الفني للزمالك على إعطاء الضوء الأخضر لمجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق المغربي محمد أوناجم.

وكشفت تقارير صحفية أنه هناك تحفظات من جانب المدير الفني البرتغالي على المستوى الذي يقدمه النجم المغربي في المباريات والتدريبات خلال الفترة الماضية.

وطلب المدير الفني البرتغالي من إدارة الزمالك بشكل واضح رحيل أوناجم وبحث إمكانية التعاقد مع محترف أجنبي جديد في مركز رأس الحربة.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد حتى الآن 13 نقطة في بطولة الدوري بعد 5 مباريات خاضها الفارس الأبيض حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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