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أحمد جودة - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يحقق الفوز بنتيجة كبيرة أمام منافسه الإنتاج الحربي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، برباعية مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

ويلاقي الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، نظيره البنك الأهلي، والمقرر لها يوم السابع عشر من شهر يناير الجاري.

وتقام احداث المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والبنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب ستاد حرس الحدود.

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.