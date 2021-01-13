"سموحه99" يفوز على أسوان وينافس على بطولة الجمهورية لكرة القدم

حقق فريق 99 لكرة القدم بنادى سموحه فوزا مستحقا على مضيفه أسوان بهدف نظيف، أحرزه اللاعب سلامه أحمد، فى الدقيقة "65" من المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب أسوان بأطلس، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وتأهل الفريق للدور الثانى والمنافسة على البطولة بعد تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة، ولحق به المقاولون العرب برصيد 15 نقطة وبيراميدز برصيد 10 نقاط.

لعب سموحه المباراة بتشكيل مكون من:

عبد الرحمن هلال، رضا رأفت، حازم حاتم، طارق محمد، أحمد هشام، سلامه احمد ،علاء نبيل، كريم هانى، محمد عبد القوى، مهند أحمد، شريف شيش.

وشارك خلال المباراة كل من: محمد سليم، رضا الحسينى، وسام فوزى، أحمد سعد، نور شعبان.

يضم الجهاز الفنى :

المدير الفني الكابتن محمد العمده، إدارى الفريق الكابتن عادل زكى، مدرب الفريق الكابتن كريم رأفت، مدرب الحراس الكابتن اسامه الشاذلي، مخطط الأحمال دكتور أحمد سمير ، اخصائى الفريق الكابتن محمد أمام.

رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، نائب رئيس القطاع الكابتن عصام أبو المكارم، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده