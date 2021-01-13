يحيى الدرع يسجل أول هدف لمنتخب مصر في افتتاحية كأس العالم لليد

تمكن منتخب مصر لكرة اليد من تسجيل أول أهداف بطولة كأس العالم لليد، في المباراة التي تقام بين منتخب مصر ونطيره التشيلي، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية.

سجل يحيى الدرع لاعب منتخب مصر أول هدف في بطولة كاس العالم لكرة اليد في الدقيقة الثانية من المباراة الافتتاحية.

وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

وتسعى مصر نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.