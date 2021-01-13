وردة أساسيًا مع باوك وكوكا احتياطيًا مع أولمبياكوس في الدوري اليوناني

وغاب أحمد حسن كوكا عن التشكيل الأساسي لفريق أولمبياكوس، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه مؤخرًا من فيروس كورونا.
وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري اليوناني.
ويحتل أولمبياكوس صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 41 نقطة، فيما يحتل باوك المركز الثالث برصيد 31 نقطة.
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