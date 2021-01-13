في الممتاز ب.. كفر الشيخ يفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة مديره الفني، عبد الفتاح عبد الرازق، اليوم، الأربعاء، فوزًا كبيرًا ومستحقًا، على نظيره المنصورة، على ملعبه ووسط جمهوره، بثلاثية نظيفة.

أحرز أهداف كفر الشيخ، أحمد كفتة في الدقيقتين؛ 20 من الشوط الأول و62 من الشوط الثاني، وماهر عبده في الدقيقة 92 .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 10 نقاط، ويتجمد رصيد المنصورة عند 8 نقاط.

جدير بالذكر أن كفر الشيخ يلعب مباراته المؤجلة مع بلدية المحلة على ملعبه بإستاد كفر الشيخ الرياضي يوم الأحد المقبل.