نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عرض الزمالك للتعاقد مع مدافع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط مسؤولو الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية في مركزي الدفاع والهجوم بناءا على رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك يفاوض أسامة جلال مدافع إنبي

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات قوية مع أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي ومنتخب مصر الأولمبي لضمه خلال الساعات القادمة.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كان قد طلب من مسؤولي لجنة الكرة تدعيم صفوف الفريق بضم مهاجم مميز لتعويض رحيل مصطفى محمد وكذلك مدافع قوي إلى جانب محمود علاء والونش ومحمد عبد الغني.

من جانبه كشف المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو وافق على التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول إنبي البترولي في الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وأتم المصدر موضحا أن هناك جلسة مرتقبة بين المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومسؤولي القلعة البيضاء برئاسة المستشار عماد عبد العزيز لبحث ملفي الصفقات والراحلين عن الأبيض في يناير الجاري.