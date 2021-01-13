نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشباب الرياضية العراقية 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة الدوري العراقي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث العديد من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة الشباب الرياضية العراقية 2021 وهي من القنوات التي لها شهرة كبيرة جداً في المجال الرياضي حيث تقدم العديد من المباريات الخاصة بكرة القدم سواء على المستوى العربي أو الأجنبي ومن ثمّ يقوم الأفراد بمتابعة المواعيد الخاصة بأوقات عرض المباريات والمميز أن القناة متوفرة على أكثر من قمر صناعي وذلك تسهيلاً على المشاهدين عمليات البحث عن الترددات.
قناة الشباب الرياضية العراقية Iraqi Youth sports
يمكنكم البحث عن تردد القناة وذلك عن طريق جهاز التحكم للريسيفر الريموت كنترول ومن ثم اختيار القمر الصناعي وإضافة بيانات التردد الجديد واختيار تلقائي وبعدها تقوم بعملية البحث بعد ظهور إشارة التردد وبعد انتهاء عملية البحث عن القنوات الجديدة وحفظها في جهاز الريسيفر والتي في الغالب توجد في آخر قائمة القنوات الخاصة بك.
القناة تختص بعرض كل الأحداث الرياضية من مباريات محلية وعالمية فضلاً عن بث مباريات الدوري العراقي الممتاز وكذلك عرض استوديوهات التحليل بعد انتهاء المباراة حيث نقاط الضعف والقوة لكل لاعب والجديد في عالم كرة القدم.
ما يميز قناة الشباب الرياضية
تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج وذلك من أجل جذب انتباه المشاهدين كما تحاول الوصول إلى كل ما يخص الأخبار الرياضية وعرضها وأيضاً النشرات الإخبارية الرياضية بشكل دوري وذلك لتمكين المشاهدين من الاطّلاع على جميع الأحداث الرياضية ، والقناة لم يتوفر بث مباشر خاص بها على شبكة الإنترنت.
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|الشباب الرياضية العراقية(Al shabab sport HD)
|10873
|النايل سات
|27500
|8/7
|عمودي
|العراقية الرياضية
|10850
|العرب سات
|27500
|4/3
|افقي
يمكنك استقبال القناة بكل سهولة ويسر عند ضبط جاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجديد من خلال الإعدادات الخاصة بجهازك.
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