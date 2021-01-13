نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت 3 on time sport 3 HD لنقل مباراة كرة اليد لمصر وتشيلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون سبورت 3 والتي يتم من خلالها عرض مباراة كرة اليد لمصر وتشيلي ، حيث يلتقي اليوم الأربعاء الموافق13 من شهر يناير للعام الحالي 2021 ميلادية منتخب مصر لكرة اليد تشيلي والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية للمرة الأولي في الفترة من 13 من يناير حتي 31 من يناير 2021 ميلادية، حيث يقام اليوم افتتاح بطولة العالم لكرة اليد مصر2021 بعد الانتهاء من حفل الافتتاح مباشرةً، وتبدأ أول المباريات ضمن المجموعة السابعة ويشارك البطولة 32 منتخب ، حيث يتم مشاركة 7 منتخبات من قارة أفريقيا و16 منتحب من دول أوروبا وأربع منتخبات من آسيا واربع منتخبات من أمريكا الجنوبية ومنتخب واحد من أمريكا الشمالية، وقد أشار منتخب مصر لكرة اليد انه سيبذل اقصي ما في جهده لتحقيق الفوز للفوز بالدعم المعنوي ف بانطلاق المونديال قبل مواجهه السويد ومقدونيا في ثاني وثالث لقاءات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة.

تردد أون تايم سبورت 3

من المعروف أن قنوات أون تايم سبورت on time sport من أكثر القنوات الرياضية التي تحظي بمشاهدة الملايين من محبي الكرة سواء كانت كرة القدم أو كرة اليد أو الأنواع الأخري من البرامج الرياضية مثل البرنامج الشهير ” أستاد أون سبورت” وقناة سبورت من القنوات التي تعمل علي نقل المباريات بشكل مباشر مثل البطولات والدوريات التي يتم أقامتها دوليا ً أو حتي محلياً، ويتم بث قناة أون سبورت علي القمر الصناعي نايل سات ولمعرفة تردد أون تايم سبورت3 on time sport 3 HD فهو كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات .

التردد : 12303.

الاستقطاب : افقي:

معدل الترميز: 27500 .

التشفير مفتوح.

معامل التصحيح: DVB -S QPSK 5l6.

تردد أون تايم سبورت 3

وقد قام الجهاز الفني بالإشارة ألي أن اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية متواجدين في المعسكر في حالة الاستعانة بهم في المباريات تحت أي ظروف طارئة وأسماء هؤلاء اللاعبين كالتالي:

احمد خيري.

عبد الرحمن حميد.

احمد عادل.

خالد وليد

وقد قام الجهاز الفني انه تم عمل مسحة للاعب خالد وليد وتأكدوا من سلبية المسحة الخاصة بتحليل فيروس كورونا “كوفيد -19” لذا فقد عاد خالد وليد إلي الانضمام والتواجد في قائمة الانتظار في حالة الحاجة له أثناء المباريات، وقد تم اليوم اجتماع للجنة العليا للمونديال بين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع وزير الرياضة اشرف صبحي وقد تم الإشارة إلي أن المباريات ستتم دون جمهور بعد الاجتماع.