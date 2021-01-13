قدها يا رجالة.. عماد متعب يوجه رسالة لمنتخب مصر لكرة اليد

غرد عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، رسالة الي فريق المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس العالم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر". وكتب عماد متعب : "نتمني التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد في كأس العالم، قدها يا رجالة، #مونديال_اليد_مصر". وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، تضمنت العديد من الرقص المتنوع من الحضارة المصرية القديمة . وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة بحضور عبدالفتاح السيسي وبعض المسئولين بالدولة . وعُزف السلام الجمهوري لمصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم افتتاحية بطولة العالم لكأس مصر. ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره تشيلي، في المباراة الافتتاحية منذ الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

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