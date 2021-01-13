تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تأجيل مباراة فريقي ساوثهامبتون وليدز يونايتد في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة " ذا أثليتيك" البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل مباراة فريقي ساوثهامبتون وليدز يونايتد والتي كان مقررًا لها أن تقام يوم الأربعاء المقبل الموافق العشرين من شهر يناير الجاري.

يأتي ذلك بعد أن قرر الاتحاد الإنجليزي إقامة مباراة فريقي ساوثهامبتون وشروزبري في الدور الثالث لكأس الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان قد تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان ساوثهامبتون قد استطاع الفوز في الجولة الماضية على ليفربول بهدف نظيف أحرزه داني إنجز.