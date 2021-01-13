الرياضة

إنتر يعبر فيورنتينا ويضرب موعدًا ناريًا مع ميلان في دور الـ8 بكأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - أفلت انتر ميلان من كمين مضيفه فيورنتينا وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا بالتغلب عليه 2 - 1 في عقر داره اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث تقدم أرتورو فيدال لإنتر ميلان في الدقيقة 40 من ضربة جزاء وتعادل كريستيان كوامي لفريق فيورنتينا في الدقيقة 57 . وفي الوقت الإضافي ، سجل البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف الفوز الثمين لانتر في الدقيقة 119 .

ويلتقي إنتر ميلان في دور الثمانية جاره ومنافسه التقليدي العنيد ميلان والذي تأهل لهذا الدور بالفوز على تورينو بركلات الترجيح أمس الثلاثاء في أولى مباريات دور الستة عشر للبطولة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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