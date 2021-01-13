نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفرض طلبه مرة أخرى على الإدارة الحمراء، بالتعاقد مع صفقته المفضلة.

وكان الأهلي فشل في إنهاء ملف التعاقد مع جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب ضعف المقابل المادي بالفترة الأخيرة.

وأصدر الفريق الجنوب إفريقي، بيان رسمي خلال الأيام الماضية أكد فيه فشل رحيل سيرينو، لعدم التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين.

ورغم رفض النادي الجنوب إفريقي، إلا أن بيتسو موسيماني، طالب الإدارة الحمراء بتكرار التفاوض مع اللاعب وناديه، لرغبته في تواجده داخل التتش.