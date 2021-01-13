٣ معسكرات تدريبية للمنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد طوكيو

و قال المصدر ذاته أن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب طلب إقامة ٣ معسكرات تدريبية خلال شهر مارس وابريل ومايو من أجل تجهيز منتخب اوليمبي الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد طوكيو. أضاف : المنتخب الأوليمبي سوف يخوض العديد من المباريات الودية أمام منتخبات عالمية على هامش الثلاث معسكرات تدريبية القادمة.
ولفت إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب تمسك بالتنوع فى خوض المباريات الودية أمام مدارس كروية مختلفة من أجل الاستفادة من الاحتكاك الدولى.
وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب خريص على متابعة المباريات فى الدورى الممتاز العناصر الشابة من أجل الاستقرار على كافة العناصر من القوام الأساسي للمنتخب الأوليمبي قبل الدخول فى المعسكرات التدريبية الثلاثة القادمة.
وشدد على أن شوقى غريب المدير الفني وضع معايير صارمة من أجل اختيار العديد من العناصر الشابة فى أندية الدورى الممتاز يأتي أبرزها المشاركة ومدى الالتزام الخططى والتكتيكي للاعب وتأثيره بصفوف فريقه فى المباريات المحلية.
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