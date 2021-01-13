مانشستر سيتي يتقدم على برايتون بهدف في البريميرليج

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره برايتون آند هاف ألبيون بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه فيل فودين في الدقيقة 45 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزينز بهدف نظيف.

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل لفريقه لمواجهة نظيره برايتون آند هاف ألبيون، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون كالآتي: في حراسة المرمى: إديرسون مواريش خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - زينتشينكو خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - برناندو سيلفا ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 29 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

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