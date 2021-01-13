نابولي يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على إمبولي 3-2

تأهل فريق نابولي لربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، بفوزه على نظيره إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ 16. افتتح دي لورينزو التسجيل لنايولي في الدقيقة الثامنة عشر، لكن بيجرامي عادل النتيجة لـ إمبولي في الدقيقة 33. وأحرز لوزانو الهدف الثاني لـ نابولي في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الجنوب الإيطالي بهدفين مقابل هدف. وفي الشوط الثاني، أحرز بجرامي هدف التعادل لـ إمبولي في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 77، أحرز بيتجانا هدف الانتصار لـ نابولي، ليقوده للتأهل للدور المقبل.

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