حديث الملايين.. من هو يحيى الدرع رجل مباراة مصر وتشيلي

حصد يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لقب رجل المباراة، في لقاء تشيلي الذي أنتهى بفوز الفراعنة بنتيجة 35-29، وسجل خلاله الدرع أول هدف.

وأصبح الدرع حديث العالم، بعد تحقيقه أول هدف في كأس العالم هذه النسخة التي تستضيفها مصر، تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

واعتاد الدرع على تصدر المشهد، حقق جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا 2020 التي توج بها الفراعنة في تونس و حققوا إنجازا كبيرا.

الدرع ابن نادي هليوبوليس الذي خاض فترة اعارة قصيرة لـ3 بطولات مع الأهلي وحققهم جميعا ثم فترة احتراف قصيرة في الدنمارك وانتقل للزمالك بعد ذلك ليقضي معه موسمين توج خلالهم بدوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة والدوري المصري مرة كما شارك في كأس العالم للأندية بالسعودية محققا المركز الخامس مع القلعة البيضاء.

الدرع كان حديث الجميع في الفترة الماضية بعد انتهاء عقده مع الزمالك وسط مفاوضات قوية من الأهلي وعدة أندية خليجية وأوروبية لضمه، قبل أن يسدل الستار بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين جديدين.