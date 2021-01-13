رجل مباراة مصر وتشيلى: نسعى لتحقيق إنجاز تاريخي على أرضنا والفوز بمونديال اليد

فاز يحيى الدرع ظهير أيسر منتخب مصر لكرة اليد بلقب رجل المباراة عقب فوز الفراعنة على تشيلي 35 - 29
وتعد بطولة العالم مصر 2021 هي الثالثة ليحي الدرع حيث شارك في نسختين سابقتين
واستطاع الدرع في اول مباريات البطولة امام تشيلي في الفوز بلقب رجل المباراة
يحي الدرع لديه طموح كبير للظهور بأداء مميز في بطولة العالم مصر 2021 وتحقيق إنجاز لبلاده.
واعرب يحيى الدرع عن سعادته بالمشاركة اليوم والفوز بلقب رجل المباراة مشيرا الى ان هذه البطولة مختلفة عما سبق لاقامتها على ارض مصر بالاضافة الى انه يشعر بان اداءه ومستواه تطور
واضاف الدرع في تصريحات للصحفيين ان منتخب مصر لا يشارك بشكل شرفي بل يسعى لتحقيق انجاز يكتب لفراعنة اليد الكبار على ارضهم موجها رسالة للجماهير بان الظروف الراهنة منعت حضورهم ولكن لن تمنعهم عن الدعاء لهم ووعدهم ببذل الجميع قصارى جهدهم لتحقيق انجاز تاريخي جديد
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