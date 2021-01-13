ميسي يغيب عن تشكيل برشلونة أمام سوسيداد في نصف نهائي السوبر الإسباني

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني. ويجلس ليونيل ميسي علي دكة البدلاء، لإراحته لوجود بعض الانزعاجات لديه في العضلات. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمي: مارك تير شتيجن خط الدفاع: رونالد أراخو- أوسكار مينجويزا - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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