وزير الرياضة: تشريف الرئيس السيسى حفل افتتاح مونديال اليد يؤكد دعم الدولة للبطولة

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، والذى أقيم بصالة ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال صبحى إن الحفل شهد تنظيما رائعا ونال إشادة جميع وفود المنتخبات التي شاركت في المونديال، و أبدت إعجابها وإنبهارها بالتنظيم الجيد.

وأضاف وزير الرياضة أن ما منح التنظيم و الحفل رونقا خاصا ، وأهمية أكبر حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و هو ما يؤكد دعم ومساندة الدولة المصرية و القيادة السياسية لبطولة العالم لليد ، خاصة وأنها تقام في ظروف خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا، وهو ما يٌعد رسالة إلى دول العالم بأن مصر قادرة على تنظيم البطولات ، وعلى قدر المسئولية على جميع المستويات .

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