جددوا_لساسي_ابن_ميت_عقبه يتصدر تويتر

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج # جددوا_لساسي_ابن_ميت_عقبه، مطالبين فيه التجديد للاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي عقدة مرة أخري مع النادي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر".

كشف مصدر بفريق التعاون السعودي، حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى رغبة كل من التعاون السعودي والدحيل القطري في التعاقد مع فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مصدر بالتعاون السعودي لـ "دوت الخليج: "اسم فرجاني ساسي لم يطرح نهائيا من قبل الجهاز الفني، للتعاقد معه خلال الشتاء الحالي".

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، خلال الصيف القادم، وبالتالي له الحق في التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وجائت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا عبر تويتر كالأتي: