تداول عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج # جددوا_لساسي_ابن_ميت_عقبه، مطالبين فيه التجديد للاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي عقدة مرة أخري مع النادي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر".
كشف مصدر بفريق التعاون السعودي، حقيقة رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى رغبة كل من التعاون السعودي والدحيل القطري في التعاقد مع فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وقال مصدر بالتعاون السعودي لـ "دوت الخليج: "اسم فرجاني ساسي لم يطرح نهائيا من قبل الجهاز الفني، للتعاقد معه خلال الشتاء الحالي".
وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، خلال الصيف القادم، وبالتالي له الحق في التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة ناديه.
وجائت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا عبر تويتر كالأتي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #جددوا_لساسي_ابن_ميت_عقبه يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.