يحيي_الدرع يتصدر تويتر عقب فوز مصر على تشيلي 35-29

تداول رواد السوشيال ميديا هاشتاج #يحيي_الدرع عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأعلي تداولًا عقب مباراه منتخب مصر لكرة اليد وتسجيل يحيي الدرع خمس أهداف في المباراه.
انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره التشيلي بفوز الفراعنة 35-29، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية.
تمكن منتخب مصر من التقدم على نظيره تشيلي بنتيجة 18-11 في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وسجل يحيى الدرع لاعب منتخب مصر أول هدف في بطولة كاس العالم لكرة اليد في الدقيقة الثانية من المباراة الافتتاحية.
وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.
وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي تسجيل يحيي الدرع خمس اهداف في المباراة كالأتي:
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