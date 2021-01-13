عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة تعافى الحكم الدولى أمين عمر من كورونا

كشف عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن حقيقة تعافى الحكم الدولى امين عمر من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: امين عمر سوف يخضع لمسحة فيروس كورونا ثانية غدا الخميس للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

ولفت إلى أن مصير امين عمر من المشاركة في تصفيات امم افريقيا للناشئين بالجزائر خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ يناير الجارى مرهون بنتيجة عينة مسحة فيروس كورونا الثانية .

كان الحكم الدولى امين عمر خضع لاختبارات رابيد تيست وظهرت إيجابية عينة مسحة فيروس كورونا وعلى ضوء ذلك تم استبعاده من إدارة مباراة الأهلي والانتاج الحربي فى الدورى الممتاز.

وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إعادة العمل بنظام مسحة كورونا قبل مباريات الدوري الممتاز. وقامت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بإخطار أندية الدوري الممتاز بعودة مسحة كورونا واجراؤها قبل إقامة مباريات الدوري المحلى ب ٤٨ ساعة.

وسبق أن طالبت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.



وأشار اتحاد الكرة إلى أن التجربة أكدت ان اختبارات "رابيد تيست" لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، حيث أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، مما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون.

كما أخطرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أندية القسمين الثالث والرابع بعدم عمل "رابيت تيست وPCR" قبل مباريات الدوري، ووفقا للخطاب الرسمي الذي تلقته الأندية تم وقف عمل المسحات في القسمين بداية من يوم الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري.

كما قررت اللجنة عمل مسحات "رابيت تيست وPRC" لجميع الحكام في جميع درجات الدوري بداية من الدوري الممتاز وحتى الدرجة الرابعة.