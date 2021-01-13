وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشكر والتقدير لكل من ساهم في فتتاح كأس العالم لكرة اليد.

وأضاف السيسي خلال كلمته الإفتتاحية في اليوم الأول من بطولة العالم لكرة اليد، أن الجميع يعمل بجد والجهد المبذول في ظهور كل شئ مميز جاء من العمل بتكاتف.

وتابع:" لابد أن نسعى لما هو أفضل دائمًا لظهور مصر أمام العالم بأفضل صورة، وهذه البطولة رسالة للسلام بين شعوب الأرض.

وجه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد رسالة خاصة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال افتتاح كاس العالم لكرة اليد الذي تحتضنه مصر. وقال مصطفى خلال الكلمة الافتتاحية، أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقام ووجه بالعمل على قدم وساق للجميع لكي يخرج الإفتتاح بهذا الشكل. وعُزف السلام الجمهوري لمنتخب مصر في بداية الأحداث التي ستقام في يوم إفتتاحية بطولة العالم لكأس مصر. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة. كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد. وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يرحب بضيوف مصر ويعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد والفراعنة تتغلب على المنتخب التشيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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