أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل توتنهام كالآتي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع:سيرجي أورييه - دافنسيون سانشيز - إيريك داير - سيرجيو ريجيليون خط الوسط:إيميل هويبيرج - هاري وينكس - موسى سيسوكو - تانجوي ندومبلي خط الهجوم: هاري كين - سون هيونج مين وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل توتنهام أمام فولهام في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.