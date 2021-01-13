نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تقهر تشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الفوز على المنتخب التشيلي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 35-29.

وسيطر منتخب الفراعنة على مجريات الشوط الأول، الذي حسمه لصالحه بنتيجة 18-11، وسط محاولات من منتخب تشيلي من أجل تقليص فارق الأهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري تقدمه، والذي شهد تحسن نسبي في أداء منتخب تشيلي الذي حاول العودة بالنتيجة من خلال الهجمات المرتدة، إلا أن خبرة الفراعنة حسمت النتيجة لصالحهم بفارق أهداف.

وحصد منتخب مصر أول نقطتين في مشواره على أرضه، بينما يبقى منتخب تشيلي بلا رصيد.

وحصد يحيى الدرع جائزة لقب المباراة بعد أداء قاد به منتخب مصر للفوز بالمباراة الافتتاحية، حيث سجل 6 أهداف من 6 رميات على المرمى.

ويقع منتخبا مصر وتشيلي ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي السويد ومقدونيا الشمالية، التي حلت محل منتخب التشيك الذي أعلن انسحابه من البطولة بعد ظهور العديد من الحالات الإيجابية بين صفوفه منعته من الحضور إلى القاهرة.

وتستكمل الخميس مباريات المجموعة السابعة بمواجهة منتخب السويد ومقدونيا الشمالية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على صالة استاد القاهرة.