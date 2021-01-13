يوفينتوس ضد جنوى.. بوفون يعود للتشكيل الأساسي رفقة كيليني

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة جنوى ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس إيطاليا. تشكيل يوفنتوس ضد جنوى حراسة المرمى: بوفون. خط الدفاع: دراجوسين، كيلليني، ديميرال. خط الوسط: ويسلي، آرثر، بينتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا. خط الهجوم: كلوسوفيسكي، موراتا. وعلى مقاعد البدلاء: تشيزني، بنسوليو، دانيلو، بونوتشي، فرابوتا، كابيليني، رامسي، رابيو، رانوكيا، رونالدو، رافيا، فيليكس كوريا.

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