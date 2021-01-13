مانشستر سيتي يفوز على برايتون بهدف نظيف ويصعد للمركز الثالث في البريميرليج

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره برايتون آند هاف ألبيون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد أحرزه فيل فودين في الدقيقة 45 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزينز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أهدر البديل رحيم ستيرلنج فرصة زيادة الفارق لمانشستر سيتي باهداره ضربة جزاء في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز المان سيتى بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 32 في المركز الثالث، وتوقف رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.