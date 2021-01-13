مانشستر سيتي يفوز على برايتون بهدف نظيف ويصعد للمركز الثالث في البريميرليج

هدف المباراة الوحيد أحرزه فيل فودين في الدقيقة 45 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزينز بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، أهدر البديل رحيم ستيرلنج فرصة زيادة الفارق لمانشستر سيتي باهداره ضربة جزاء في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز المان سيتى بهدف نظيف.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 32 في المركز الثالث، وتوقف رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون كالآتي:
في حراسة المرمى: إديرسون مواريش
خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - زينتشينكو
خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين
خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - برناندو سيلفا
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